Antalya’da öfkeli grup sopayla park halindeki araçlara saldırdı

İki grup arasında çıkan tartışma sonrası öfkesi dinmeyen taraf, park halindeki otomobile sopalarla saldırdı. Aracın cam ve farlarını parçalayan grup, ardından bindikleri otomobille bölgeden ayrıldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde, aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Sokağa taşınan tartışmada öfkesi dinmeyen 5-6 kişilik gruptan iki kişi, karşı tarafın olduğu belirtilen park halindeki bir araca sopalarla saldırdı.

CAMLARI KIRIP, GİTTİLER

Aracın cam ve farlarını parçalayan şahısları, yanındakiler zorla sakinleştirdi.

Grup ardından otomobille olay yerinden ayrılırken, yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya’da öfkeli bir grup sopayla park halindeki araçlara saldırdı İZLE