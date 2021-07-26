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    Antalya'da oğlu havuzda boğulan annenin feryadı

    3,5 yaşındaki minik Doruk, düştüğü havuzda boğuldu. Cenazenin alınması sırasında önce morgun kapısı, ardından cenaze aracı önüne yatan anne, " Çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek ağladı.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 15:17
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    Antalya'da oğlu havuzda boğulan annenin feryadı

    Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'nde bulunan kiraya verdikleri villalarında temizlik yapan Halil- Esra Kibrit çiftinin küçük çocukları Doruk, havuza düştü.

    Doruk'u merak eden ve aramaya başlayan Esra Kibrit, oğlunu suyun içinde hareketsiz halde buldu.

    MİNİK DORUK KURTARILAMADI

    Ailesi tarafından sudan çıkartılan Doruk, otomobille önce sağlık ocağına, ardından hastaneye götürüldü.

    Hastanede yapılan kontrolde, Doruk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Doruk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya'da 3,5 yaşındaki Doruk havuzda boğuldu VİDEO

    CENAZE ARACININ ÖNÜNE YATTI

    Doruk Kibrit'in cenazesi, otopsinin ardından bugün morgdan alındı.

    Oğlunun cenazesi alındığı sırada gözyaşı döken Esra Kibrit, önce morgun kapısı önüne, ardından cenaze aracının önüne yattı.

    Antalya da oğlu havuzda boğulan annenin feryadı #1

    “ÇOCUĞUMA SAHİP ÇIKAMADIM”

    Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Kibrit, "Yapma Halil, beni de koy yanına. Cenaze arabası beni çiğnesin. Ben çocuğuma sahip çıkamadım." dedi.

    Doruk Kibrit’in cenazesi, toprağa verilmek üzere Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'ne götürüldü.

    Antalya da oğlu havuzda boğulan annenin feryadı #2

    Antalya da oğlu havuzda boğulan annenin feryadı #3

    Antalya da oğlu havuzda boğulan annenin feryadı #4

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