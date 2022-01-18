Antalya'da oğlunu kazada kaybeden anne sinir krizi geçirdi

Kepez ilçesinde motosiklet kazası geçiren genç adam hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya giden anne ve abla ise baygınlık geçirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 35 JZ 484 plakalı motosikletiyle kent merkezine doğru seyir halinde olan 39 yaşındaki Serkan Acar, belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybetti. Savrulan motosiklet ise metrelerce sürüklendi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Acar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Serkan Acar’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acar’ın kaza yerinde ayağından çıkan bir ayakkabısı ile motosiklete yakın yerde ise kaskının olduğu görüldü.

ACILI AİLE KENDİNDEN GEÇTİ

Dün gece kazadan sonra Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenaze, bugün defnedilmek üzere Serkan Acar’ın yakınları tarafından morgdan alındı. Morga gelen anne ve abla sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içerisinde cenazeyi bekleyen anne ve abla bayılmanın eşiğinden döndü.

"YAVRUM BEN SENSİZ NE YAPACAĞIM"

Serkan Acar’ın ablası, “Ablam bırakma bizi, tabutlara sığmaz kardeşim” derken anne ise “Yavrum ben ne yapacağım sensiz” diyerek ağıtlar yaktı.

Öte yandan, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazenin, Burdur Karaçal köyünde defnedileceği öğrenildi.