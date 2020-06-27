Ailesiyle sınava giderken trafik kazası geçiren gencin yardımına polisler yetişirken, yaralı baba oğlunu 'başarılar oğlum' diyerek sınava yolladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Köroğlu Kavşağı üzerinde, oğlunu sınava yetiştirmeye çalışan babanın kullandığı araç başka bir otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SINAVA POLİS YETİŞTİRDİ

Sağlık ekipleri yaralı baba ve diğer sürücüye müdahalede bulunurken, kazanın şokunda olan gencin yardımına polis ekipleri yetişti.

Polisler üniversite sınavına gideceğini söyleyen Kaan'ı sınava yetiştirmek için harekete geçti.

Antalya'da oğlunu sınava yetiştirmek isterken kaza yaptı

'BAŞARILAR OĞLUM' DİYEREK YOLLADI

Yerde yaralı babasının yanına giden Kaan ismindeki genç, babasının elini tuttu. Yerde yatan acı içerisindeki baba ise 'başarılar oğlum' dedi.

Sınav yapılacağın okulun ismini alan motorize trafik polisi, üniversite adayını arkasına bindirip sınava yetiştirmek için yola çıktı.

Kazada yaralanan baba ve diğer yaralı ise tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.