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    Antalya'da oğlunun cenazesini almaya giderken kazada öldü

    Manavgat'taki kazada Hayrettin Aktaş ile hayatını kaybeden Emine Halıcı'nın, Menteşe'de ölü olarak bulunan oğlu Onur Halıcı’nın cenazesini almaya gittiği öğrenildi.
    • 18.11.2022 - 21:13
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 21:30
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    Antalya'da oğlunun cenazesini almaya giderken kazada öldü

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi.

    Kazada Hayrettin Aktaş (52) ile Emine Halıcı (56) yaşamını yitirirken, 1'i ağır 6 kişi de yaralandı.

    Oğlunun cenazesi almaya giderken kaza yaptığı öğrenildi

    Olayda hayatını kaybeden Emine Halıcı’nın, dün Muğla’nın Menteşe ilçesinde doğalgaz borusuna asılı halde ölü olarak bulunan Onur Halıcı’nın (27) annesi olduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre; Emine Halıcı'nın beraberinde yakınlarıyla birlikte oğlunun cenazesini almak üzere Ordu’dan yola çıktıkları öğrenildi.

    Antalya da oğlunun cenazesini almaya giderken kazada öldü #1

    Antalya da oğlunun cenazesini almaya giderken kazada öldü #2

    Antalya da oğlunun cenazesini almaya giderken kazada öldü #3


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