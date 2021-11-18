Euro
12.6365
4.92%
Dolar
11.1149
4.54%
Altın
667
4.59%
Borsa
1.734
1.6%
Bitcoin
660.441
3.44%
BTXN Coin
20.94
-0.80%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Antalya'da oğluyla kaldıkları baraka yandı, gözyaşlarına boğuldu

    Antalya'da, Meryem Tüysüz (35) ve oğlu Fevzi Köşger'in (16) yaşadığı baraka, nedeni bilinmeyen yangında kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 18.11.2021 - 15:46
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 16:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da oğluyla kaldıkları baraka yandı, gözyaşlarına boğuldu

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 139 Sokak'taki ağaçlık alandaki tahta barakada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

    Meryem Tüysüz ile oğlu Fevzi Köşger'in barakasındaki, çıkış nedeni bilinmeyen yangın büyüyüp tüm yapıyı sardı.

    YANAN BARAKALARININ ARDINDAN GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Yangının ormana da sıçradığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

    Adrese gelen ekiplerin güçlükle söndürdüğü yangında, çam ağaçları da zarar gördü.

    Antalya'da oğluyla kaldıkları baraka yandı, gözyaşlarına boğuldu

    "ANNE-OĞUL KALACAK YERİMİZ YOK"

    Kaldıkları barakanın yanışını gözyaşlarıyla izleyen Meryem Tüysüz, "Anne-oğul kalacak yerimiz yok. Ev kiraları çok yüksek. Üstelik oğlum okuyor. Barınacak yerimiz olmadığı için, kendi imkanlarımızla orman içine yaptığımız barakada kalıyorduk. Şimdi o da yandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

    Tüysüz ve Köşger, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Antalya da oğluyla kaldıkları baraka yandı, gözyaşlarına boğuldu #1

    Antalya da oğluyla kaldıkları baraka yandı, gözyaşlarına boğuldu #2

    Antalya da oğluyla kaldıkları baraka yandı, gözyaşlarına boğuldu #3

    Antalya da oğluyla kaldıkları baraka yandı, gözyaşlarına boğuldu #4

    Antalya da oğluyla kaldıkları baraka yandı, gözyaşlarına boğuldu #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir