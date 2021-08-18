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    Antalya’da öğrenci yurdu çatısında yangın

    Öğle saatlerinde öğrenci yurdunun çatısında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere hem havadan hem karadan müdahale edildi.
    • DHA
    • 18.08.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 15:32
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    Antalya’da öğrenci yurdu çatısında yangın

    Antalya’nın Kumluca ilçesinde, Havva- Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi yanında bulunan 4 katlı öğrenci yurdu binasının çatısında, öğle saatlerinde yapılan tadilat sırasında yangın çıktı.

    Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

    1 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

    Alevler hem karadan hem havadan müdahale ile 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi.

    Çatıda, büyük maddi hasar meydana geldi.

    Antalya’da öğrenci yurdu çatısında yangın #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, itfaiye ve jandarma tarafından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

    Antalya’da öğrenci yurdu çatısında yangın VİDEO

    Antalya’da öğrenci yurdu çatısında yangın #2

    Antalya’da öğrenci yurdu çatısında yangın #3

    Antalya’da öğrenci yurdu çatısında yangın #4

    Antalya’da öğrenci yurdu çatısında yangın #5

    Antalya’da öğrenci yurdu çatısında yangın #6

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