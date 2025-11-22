Abone ol: Google News

Antalya'da öğrencilere otomobil çarptı: 1 ölü

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi kızlara otomobil çarptı. Kazada iki arkadaştan biri yaşamını yitirdi, diğeri ise yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 00:19
Antalya'nın Serik ilçesi D400 kara yolu Yukarıkocayatak kavşağında araçtan inerek yolun karşısına geçtiği esnada Şükran Ela Özseven (17) ile Nadya B.'ye (18) Oğuzhan D.'nin kullandığı otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Mezuniyet çekiminden döndüğü öğrenilen 12. sınıf öğrencisi Özseven'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sınıf arkadaşı Nadya B. ise yaralı olarak hastaneye götürüldü.

Sürücü Oğuzhan D., polis ekiplerince gözaltına alınırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

