Antalya'da öğrencilere otomobil çarptı: 1 ölü

- Antalya'da lise öğrencisi iki kıza otomobil çarptı.
- Kazada, Şükran Ela Özseven hayatını kaybederken, arkadaşı Nadya B. yaralandı.
- Sürücü gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Antalya'nın Serik ilçesi D400 kara yolu Yukarıkocayatak kavşağında araçtan inerek yolun karşısına geçtiği esnada Şükran Ela Özseven (17) ile Nadya B.'ye (18) Oğuzhan D.'nin kullandığı otomobil çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Mezuniyet çekiminden döndüğü öğrenilen 12. sınıf öğrencisi Özseven'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sınıf arkadaşı Nadya B. ise yaralı olarak hastaneye götürüldü.
Sürücü Oğuzhan D., polis ekiplerince gözaltına alınırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.