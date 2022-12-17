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    Antalya'da öğrencisine cinsel içerikli mesaj gönderen antrenör tutuklandı

    Futbol okulu antrenörü, erkek öğrencisine cinsel içerikli mesaj gönderdiği iddiasıyla 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı. Antrenörün ayrıca aynı öğrenciye fiziksel temasta bulunduğu da öne sürüldü.
    • 17.12.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 17:54
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    Antalya'da öğrencisine cinsel içerikli mesaj gönderen antrenör tutuklandı

    Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir futbol okulunda antrenörlük yapan Serdar Akçam, iddiaya göre, 14 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek öğrencisine anlık mesajlaşma uygulamasından cinsel içerikli yazı gönderdi.

    Öğrenci, ailesine antrenör Akçam'ın yaklaşık 5 aydır kendisine mesaj attığını, telefonla aradığını, antrenman öncesi ve sonrasında fiziksel temasta bulunduğunu anlattı.

    Uzmanlar öğrencinin ifadesini aldı

    Aile de antrenör Akçam'ı jandarmaya şikayet etti.

    Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Çocuk İzleme Merkezi'nde uzmanlar tarafından öğrencinin ifadesi alındı.

    Akçam, perşembe günü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    Antalya da öğrencisine cinsel içerikli mesaj gönderen antrenör tutuklandı #1

    Tutuklandı

    Karakolda ifade veren Akçam, dün adliyeye sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Serdar Akçam, sulh ceza hakimi tarafından 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.


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