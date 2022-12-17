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- Antalya'da öğrencisine cinsel içerikli mesaj gönderen antrenör tutuklandı
Antalya'da öğrencisine cinsel içerikli mesaj gönderen antrenör tutuklandı
- 17.12.2022 - 17:43
- Güncelleme : 17.12.2022 - 17:54
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir futbol okulunda antrenörlük yapan Serdar Akçam, iddiaya göre, 14 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek öğrencisine anlık mesajlaşma uygulamasından cinsel içerikli yazı gönderdi.
Öğrenci, ailesine antrenör Akçam'ın yaklaşık 5 aydır kendisine mesaj attığını, telefonla aradığını, antrenman öncesi ve sonrasında fiziksel temasta bulunduğunu anlattı.
Uzmanlar öğrencinin ifadesini aldı
Aile de antrenör Akçam'ı jandarmaya şikayet etti.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Çocuk İzleme Merkezi'nde uzmanlar tarafından öğrencinin ifadesi alındı.
Akçam, perşembe günü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Tutuklandı
Karakolda ifade veren Akçam, dün adliyeye sevk edildi.
DHA’nın haberine göre Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Serdar Akçam, sulh ceza hakimi tarafından 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.