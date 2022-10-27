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    Antalya'da arkadaşını öldüren sanığın tutukluluğu devam etti

    Birlikte okey oynadıktan sonra ormanda İbrahim Deniz'i başına taşla vurup öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Nurmehmet Halifeoğlu, "Tahliyemi istiyorum. Bu işin faili ben değilim" dedi.
    • 27.10.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 14:13
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    Antalya'da arkadaşını öldüren sanığın tutukluluğu devam etti

    Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi'nde ormanda gezintiye çıkan çocuklar, yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce polise haber verdi.

    İhbarla gelen ekipler, 30-35 yaşlarında bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

    İlk incelemede başına taşla vurulduğu görülen kişinin, 3 çocuk babası İbrahim Deniz olduğu belirlendi.

    Şüpheli tutuklandı

    Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı Nurmehmet Halifeoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Adli Tıp raporu açıklandı

    Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Nurmehmet Halifeoğlu için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. İddianamede; cinayetten önce ikilinin, birlikte Döşemealtı ilçesine gittiği, yemek yedikleri ve sanığa ait inşaatta okey oynadıkları belirtildi.

    Davayı kabul eden Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi'nden İbrahim Deniz'in ölüm nedeninin tespiti için rapor istedi. Raporda, İbrahim Deniz'in ölüm nedeninin 'düşme sonucu kafasının taş ve kayalara çarpması ile mümkün olamayacağı, kafaya sert/künt bir cismin direkt vurulması ile oluşacak nitelikte olduğu oybirliğiyle mütalaa olunur' denildi.

    Sanık, hakim karşısında

    Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurmehmet Halifeoğlu SEGBİS aracılığıyla katılırken, ölen kişinin yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

    "Bu işin faili ben değilim"

    Duruşmada söz alan sanık Nurmehmet Halifeoğlu, önceki savunmalarını tekrar ettiğini aktardı. Halifeoğlu, "Tutukluluktan dolayı mağdurum. Tahliyemi istiyorum. Bu işin faili ben değilim." dedi.

    Sanık avukatları, sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönünde savunma yaparken, ilgili davanın kapalı yapılmasını ve yayın yasağı konulması talebinde bulundu.

    Tutukluluğunun devamına karar verildi

    DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebini reddetti. Dosyaların incelenmesi ve gerekli delillerin toplanmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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