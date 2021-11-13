Parkla buluşan liseli kız grubu tartışmanın büyümesiyle kavgaya tutuşurken, çevredekiler zor ayırdı. Kavga anları, kameraya saniye saniye yansıdı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, daha önce aralarında tartışma yaşanan iki kız grubu okul çıkışı parkta buluşarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada küfürler ve hakaretler ise adeta havada uçuştu. Genç kızları vatandaşlar ve erkek arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

KIZ KAVGASI KAMERADA

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya’da okul çıkışı kavga eden liseli kızlar VİDEO

İSTİFİNİ BOZMADI

Kavganın ortasında kalan bir adam ise park içerisinde bankta telefon ile konuşmasına devam etti. Adamın bir an olsun duruşunu bozmaması görüntüleri izleyenlerin ağzını açık bıraktı.