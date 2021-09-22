Antalya’da okul dönüşü 2 çocuk annesinin öldüğü kaza kamerada

Elektrikli bisikletle okuldan dönen anne ve 2 çocuğuna motosikletin çarptığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde 27 yaşındaki Ebru Sonkaya, aynı okulda öğrenim gören Nurhayat (6) ve Berat (7) adlı iki çocuğunu elektrikli bisikletle aldıktan sonra eve doğru yola çıktı.

Bulvar üzerinde Sonkaya’nın elektrikli bisikletine, yarış motosikleti çarptı.

FECİ KAZA KAMERADA

Çarpışmanın etkisiyle anne ve çocuklar farklı yönlere savruldu.

Öte yandan kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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ANNE ÖLDÜ, ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Sonkaya, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşama tutunamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

İki çocuğun ise yoğun bakımda tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Ebru Sonkaya’nın cenazesi Varsak Mezarlığı'nda toprağa verildi.