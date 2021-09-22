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    Antalya’da okul dönüşü 2 çocuk annesinin öldüğü kaza kamerada

    Elektrikli bisikletle okuldan dönen anne ve 2 çocuğuna motosikletin çarptığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 15:08
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 15:24
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    Antalya’da okul dönüşü 2 çocuk annesinin öldüğü kaza kamerada

    Antalya’nın Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde 27 yaşındaki Ebru Sonkaya, aynı okulda öğrenim gören Nurhayat (6) ve Berat (7) adlı iki çocuğunu elektrikli bisikletle aldıktan sonra eve doğru yola çıktı.

    Bulvar üzerinde Sonkaya’nın elektrikli bisikletine, yarış motosikleti çarptı.

    FECİ KAZA KAMERADA

    Çarpışmanın etkisiyle anne ve çocuklar farklı yönlere savruldu.

    Öte yandan kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

    Antalya’da okul dönüşü 2 çocuk annesinin öldüğü kaza kamerada VİDEO

    ANNE ÖLDÜ, ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

    Sonkaya, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşama tutunamadı.

    Antalya’da okul dönüşü 2 çocuk annesinin öldüğü kaza kamerada #1

    TOPRAĞA VERİLDİ

    İki çocuğun ise yoğun bakımda tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

    Ebru Sonkaya’nın cenazesi Varsak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Antalya’da okul dönüşü 2 çocuk annesinin öldüğü kaza kamerada #2

    Antalya’da okul dönüşü 2 çocuk annesinin öldüğü kaza kamerada #3

    Antalya’da okul dönüşü 2 çocuk annesinin öldüğü kaza kamerada #4

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