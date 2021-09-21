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    Antalya’da okul dönüşü çarpan motosiklet, anneyi hayattan kopardı

    Kepez ilçesinde, 2 çocuğunu okuldan aldıktan sonra eve dönen Ebru Sonkaya’nın kullandığı elektrikli bisiklete, yarış motosikleti çarptı. Kazada ağır yaralanan Sonkaya, yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 13:07
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    Antalya’da okul dönüşü çarpan motosiklet, anneyi hayattan kopardı

    Antalya’nın Kepez ilçesinde Ebru Sonkaya (27) isimli kadın, aynı okulda öğrenim gören Nurhayat (6) ve Berat (7) isimli çocuklarını elektrikli bisikletle aldıktan sonra eve dönmek üzere yola çıktı.

    Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde, Sonkaya’nın kullandığı elektrikli bisiklete, bir yarış motosikleti çarptı.

    Bisiklet üzerindeki anne ve çocuklar, çarpmanın etkisi ile etrafa savruldu.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kaza sonrası yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde yerde yatan yaralılara vatandaşların yardım etmeye çalıştığı görüldü.

    Antalya’da okul dönüşü çarpan motosiklet, anneyi hayattan kopardı VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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    ÇOCUKLAR YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

    2 çocuk annesi Ebru Sonkaya, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayata tutunamadı.

    Tedavi altına alınan 2 çocuk ise yoğun bakım servisine kaldırıldı.

    BABA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

    Haberi alan aile fertleri, Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

    Vefat eden eşinin otopsi işlemlerinin tamamlanması için bahçede bekleyen Bülent Sonkaya, yakınları tarafından teselli edildi.

    Bülent Sonkaya, tabutu teslim alırken güçlükle ayakta durabildi.

    Ebru Sonkaya’nın cenazesinin, Varsak Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

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