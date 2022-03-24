İMKB Ticaret Meslek Lisesi'nde koridor ve sınıflara yayılan duman, öğrencilerin panik halinde sınıfları boşaltıp bahçeye çıkmasına neden oldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde, okullar bölgesinde bulunan Manavgat İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın paniği yaşandı.

SINIFLARA YAYILAN DUMAN PANİK YAŞATTI

Koridora ve sınıflara yayılan duman, öğrencilerin panik içerisinde sınıfları boşaltarak bahçeye çıkmasına neden oldu.

İhbar üzerine okula Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

SİGARA ATIKLARI TUTUŞTU

İtfaiye ekiplerince yapılan incelemelerde, okul içerisinde ve çevresinde yangına rastlanmadığı, tuvaletlerin bitişiğinde bulunan havalandırmadaki kağıt ve çöplerin, atılan sigara izmaritleriyle tutuşması sonucu duman çıktığı ve tüm okulu kapladığı belirlendi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye görevlileri, su sıkarak havalandırma boşluğundaki yanan çöpleri söndürdükten sonra okuldan ayrıldı.

Antalya'da okuldaki sigara izmaritleri yangın paniği yaşattı VİDEO

























