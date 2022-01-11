Antalya'da okuldan bilgisayar çalan öğrencilere 5 yıl hapis istendi

İlkokuldan dizüstü bilgisayar çalan 2 çocuk hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Top almak için girdiklerini belirten şahıslar, bilgisayarı çalmayı planlamadıklarını belirtti.

Antalya Manavgat'taki Çeltikçi İlkokulu'ndan, geçen 28 Eylül'de dizüstü bilgisayar çalındı.

Okul yetkililerinin haber vermesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nca araştırma başlatıldı.

Şüphelilerin B.B.A. ve Y.Ş. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan B.B.A. ve Y.Ş., ifadelerinde dizüstü bilgisayarı çaldıklarını, format attırdıktan sonra sattıklarını itiraf etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen suça sürüklenmiş 2 çocuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÖNCE TOP ARADIK SONRA BİLGİSAYARI GÖRDÜK"

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakılan 2 çocuk hakkında 'hırsızlık' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, suça sürüklenen çocuk Y.Ş.'nin ifadesinde "Olay günü saat 19.00 sıralarında yanımda B.B.A. ile Çeltikçi İlkokulu'nun bahçesine gezmek için gittik. Okulun bahçesinde tur attık, daha sonra açık tuvalet camından içeri girdik. Cam açıktı, zorlamadık, içeri girdik. Önce top aradık, bu sırada B.B.A. başka bir odaya gitti. Işığı açtı, top aramaya çalışırken bilgisayarı bulduk. B.B.A. bilgisayarı kablosundan ayırıp aldı ve karnının içerisine sakladı. Bu sırada ben de top buldum ve saklayıp çıktık." dedi.

350 LİRAYA SATTILAR

Dizüstü bilgisayarı mahallede bir internet kafeye götürerek format attırdıklarını anlatan Y.Ş., daha sonra B.B.A.'dan ayrıldığını, ertesi günü arkadaşının bilgisayarı 350 liraya sattığını ve parayı harcadığını söylediğini belirtti.

İddianamede suça sürüklenen çocuk B.B.A. da olay günü Y.Ş. ile birlikte Çeltikçi İlkokulu'na gittiklerini, açık tuvalet penceresinden içeri girdiklerini anlattı.

"ERTESİ GÜN JANDARMA BİZİ BULDU"

B.B.A. ifadesinin devamında şunları anlatı:

"Okuldan çıkacağımız sırada sınıfın birinde masanın üzerinde laptop bilgisayar gördük. Onu da almaya karar verdik. Alıp dışarı çıktık, mahalledeki internet kafeye gittik. Sahibine format attırdık, fakat bilgisayarı çaldığımızı söylemedik. Daha sonra Y.Ş. ile ayrıldık. Bilgisayarı internet kafenin yakınındaki bir iş yerinde 350 liraya sattım. Ertesi gün jandarma bizi buldu. Ben de kendilerine bilgisayarın yerini söyledim, jandarmayla birlikte sattığım bilgisayarı gösterdim."

5 YIL HAPİSLE YARGILANACAKLAR

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, suça sürüklenen çocukların okula ait dizüstü bilgisayarı çaldığının kesin olması nedeniyle 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçunu işledikleri için cezalandırılmaları talep edildi. Suça sürüklenen çocukların 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı dava, Manavgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.