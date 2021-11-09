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    Antalya'da okuldan çıkan Eren'e yaya geçidinde halk otobüsü çarptı

    Antalya'da okuldan çıkan Eren'e yaya geçidinde halk otobüsü çarptı

    Antalya'da okuldan evine gitmek isteyen 12 yaşındaki Eren Arıcan, yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada halk otobüsünün altında kalarak can verdi.
    • DHA
    • 09.11.2021 - 23:21
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    Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi’nde Yusuf T., kullandığı 07 AU 0405 plakalı özel halk otobüsü ile Emniyet Caddesi'ne doğru döndüğü sırada, Ayten Çağıran Ortaokulu’nda okuyan ve ders çıkışı evine gitmek isteyen Eren Arıcan, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye başladı.

    KÜÇÜK EREN OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

    Bu sırada çocuk, dönmeye çalışan otobüsün altında kaldı. İddiaya göre, otobüsün kör noktasında kalan çocuğu fark etmeyen sürücü Yusuf T., yaklaşık 5 metre sonra aracı durdurdu.

    Antalya'da okuldan çıkan Eren'e yaya geçidinde halk otobüsü çarptı - Video

    İTFAİYE, EREN'İ ARACIN ALTINDAN ÇIKARDI

    Kazayı fark eden sürücü Yusuf T., otobüsün altında kalan çocuğun yanına gitti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün yanına gelen itfaiye ekipleri, kriko yardımıyla kaldırdıkları otobüsün altında kalan Eren Arıcan'ı aracın altından çıkardı.

    Antalya da okuldan çıkan Eren e yaya geçidinde halk otobüsü çarptı #1

    CANSIZ BEDENİNİN YANINDA ÇANTASI

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Eren Arıcan’ın baş ucunda kalan sırt ve resim çantası ise polis ekiplerince polis aracına koyuldu.

    Antalya da okuldan çıkan Eren e yaya geçidinde halk otobüsü çarptı #2

    SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

    Eren Arıcan’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, sürücü Yusuf T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Antalya da okuldan çıkan Eren e yaya geçidinde halk otobüsü çarptı #3

    Antalya da okuldan çıkan Eren e yaya geçidinde halk otobüsü çarptı #4

    Antalya da okuldan çıkan Eren e yaya geçidinde halk otobüsü çarptı #5

    Antalya da okuldan çıkan Eren e yaya geçidinde halk otobüsü çarptı #6

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