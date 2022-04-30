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    Antalya’da öldürülen Azra’nın katili akıllı çıktı

    Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan’a “suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğu” raporu verildi.
    • 30.04.2022 - 17:33
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    Antalya’da öldürülen Azra’nın katili akıllı çıktı

    Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra cesedi 13 parçaya ayrılmış şekilde ormanlık alanda bulunan ve 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    ‘Cezai ehliyeti tam’

    Tutuklu katil Mustafa Murat Ayhan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti sanığın akıl sağlığı yerinde olup olmadığına dair sağlık kurulu raporu alınması için sevkine karar vermişti.

    Bura göre Ayhan’a Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor verildi.

    Antalya’da öldürülen Azra’nın katili akıllı çıktı #1

    O rapor

    Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinin heyet raporunda “Şahıstan alınan anamnez yapılan ruhsal durum muayenesi ve incelenen evraklar neticesinde şahsın iletişiminin iyi yargılama ve soyut düşüncesinin olağan olduğu bu bağlamda şahsın işlediği iddia edilen suça yönelik suç tarihinde cezai sorumluluğu tam olduğu TCK/32 kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır.” denildi.

    Antalya’da öldürülen Azra’nın katili akıllı çıktı #2

    9 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak

    Verilen sağlık raporu yargılama dosyasına girdi.

    İHA’nın haberine göre sanık Mustafa Murat Ayhan’ın yargılandığı dava duruşması 9 Mayıs’ta yapılacak.


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