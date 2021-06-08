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    Antalya'da ölen yunus, karaya vurdu

    Gemi ya da tekneden aldığı darbeyle öldüğü tahmin edilen yunus, belediye ekipleri tarafından gömülmek üzere alındı.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 17:31
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    Antalya'da ölen yunus, karaya vurdu

    Antalya Manavgat'ın Titreyengöl turizm merkezinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, karaya vuran ölü yunusla karşılaştı.

    İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

    GÖMÜLMEK ÜZERE ALINDI

    Gemi ya da tekneden aldığı bir darbe sonucu öldüğü değerlendirilen yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunus, Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü.

    Antalya'da ölen yunus, karaya vurdu VİDEO

    Antalya da ölen yunus, karaya vurdu #1

    Antalya da ölen yunus, karaya vurdu #2

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