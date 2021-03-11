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- Antalya'da olta misinasına takılan Caretta Caretta'yı balıkçılar kurtardı
Antalya'da olta misinasına takılan Caretta Caretta'yı balıkçılar kurtardı
- İHA
- 11.03.2021 - 10:11
Antalya'nın Kemer ilçesinde balık tutmak için tekneyle denize açılan balıkçılar, denizin üzerinde yüzmekte olan plastik bidon gördü.
Önce çöp sanarak bidonu almak isteyen balıkçılar, biraz daha yaklaştıklarında suyun altında bidona bağlı misinaya dolanmış halde çırpınan Caretta Caretta’yı fark etti.
Birkaç başarısız denemeden sonra bidonu yakalamayı başaran balıkçılar, misinayı çektiklerinde üzerinde yüzlerce olta iğnesi bulunan misinaya tamamen dolanmış haldeki hayvanın nefes almakta güçlük çektiğini gördü.
ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU
Caretta Caretta, misinanın çözülmesiyle özgürlüğüne kavuştu ve denizin derinliklerine dalarak gözden kayboldu.
Balıkçılar, misina üzerindeki olta iğnelerinin paslanmış olmasının hayvanın uzun süredir yaşam savaşı verdiğine işaret ettiğini belirtti.
Antalya'da olta misinasına takılan Caretta Caretta'yı balıkçılar kurtardı ViDEO