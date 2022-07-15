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    Antalya'da ölü bulunan adamın odasında ev yapımı alkol bulundu

    Muratpaşa ilçesinde uyarılara cevap vermeyen 57 yaşındaki adam, odasında ölü bulundu. Maktulün odasında ev yapımı alkol bidonu ele geçirildi.
    • 15.07.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 13:38
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    Antalya'da ölü bulunan adamın odasında ev yapımı alkol bulundu

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 7 katlı binanın terasında dehşet yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, Metin O. aynı evde yaşadığı arkadaşı 57 yaşındaki Resul Ceylan’ın uyanmaması üzerine odasının kapısını açtı.

    Hayatını kaybettiği belirlendi

    Arkadaşının hareketsiz olduğunu gören Metin O., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ceylan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Savcılık incelemesinin ardından Ceylan’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya da ölü bulunan adamın odasında ev yapımı alkol bulundu #1

    Odada ev yapımı alkol bulundu

    Çok alkol tükettiği öğrenilen Ceylan’ın hayatını kaybettiği odada pet şişe içinde ev yapımı alkol bidonu olduğu görüldü.

    Antalya'da ölü bulunan adamın odasında ev yapımı alkol bulundu VİDEO

    "Onunki normal bir içme değildi"

    Metin O., arkadaşının alkol bağımlısı olduğunu belirterek, “3 yıldır tanıyorum ve alkolden bir türlü vazgeçiremedim. Onunki normal bir içme değildi. 3 gün boyunca yemeden içmeden içerdi” dedi.

    Antalya da ölü bulunan adamın odasında ev yapımı alkol bulundu #2

    Antalya da ölü bulunan adamın odasında ev yapımı alkol bulundu #3


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