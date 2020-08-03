Antalya'da ölü bulunan kadının katili sevgilisi çıktı

Polisleri görünce gözyaşları döken Gökhan Ç., gözaltına alındıktan sonra cinayeti itiraf ederek sevgilisini döverek öldürdüğünü söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Gökhan Ç., polisi arayarak sevgilisi Hatice Şimşek'in evde hareketsiz yattığını bildirdi.

Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Hatice Şimşek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"ALKOLLÜYDÜK DÜŞTÜ"

Polislerin incelemesi sürerken, Şimşek ile birlikte yaşadığı evin balkonunda gözyaşı döken ve gözaltına alınan Gökhan Ç. ise polise, "Alkollüydük, düştü" dedi.

KOMŞULAR 'KAVGA' İHBARINDA BULUNDU

Apartman sakinleri ise gece boyu çiftin evinden kavga sesleri geldiğini, bunun üzerine farklı saatlerde polise ihbarda bulunduklarını anlatarak, "Her ihbardan sonra gelen ekipler, Hatice Şimşek'in şikayetçi olmaması üzerine geri gitmek zorunda kaldı" iddiasında bulundu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: KAVGA ETTİK, DÖVDÜM

Poliste 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Gökhan Ç. ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Gökhan Ç.'nin ifadesinde, "Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettim. Bir yakınımı aradım. Ondan sonra da polisi aradım" dediği öğrenildi.

Hatice Şimşek'e daha önce de şiddet uyguladığı belirlenen Gökhan Ç.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.