Antalya'da ölümle biten kavga kamerada

Düğünü için gün sayan turizmcinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde yürüyen Süleyman H., daha önce babasıyla kavga ettiği iddia edilen kişilerle karşılaştı.

Karşı karşıya gelen taraflar arasında bir süre sonra bıçaklı kavga çıktı.

5 YARALI, 1 ÖLÜ

Süleyman H., bıçakla Refik Valiyev, Tahir Aslanov, Kemal Usseinov, Murat Abdulleva ve Osman Somerset'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırırken, yaralılardan Refik Valiyev hastanede yaşamını yitirdi.

SALDIRGANA GÖZALTI

Polis, Süleyman H.'yi gözaltına alırken, Murat Abdulleva ise olay yerinden kaçtı.

Ölümle sonlanan kavga anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DÜĞÜNÜ İÇİN GÜN SAYIYORDU

Öte yandan Lara’da turizm işiyle uğraşan Valiyev’in evin tek oğlu olduğu, dünyaevine girmek için düğün hazırlığı yaptığı ancak pandemiden dolayı düğün merasimini ertelediği öğrenildi.