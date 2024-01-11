Antalya'da ölümlü kaza: Olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu Otomobil ile pikabın karıştığı kazada çocuk bakıcısı Kazakistan uyruklu kadın olay yerinde can verdi. Olay yerine koşan kızı ise acı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

İHA

Antalya'da korkunç bir kaza yaşandı.

Şehir merkezinden yola çıkarak pikniğe giden ve kontrolsüz kavşaktan dönmek isteyen Magdelena Natalia Çalışkan (43) idaresindeki 07 GH 358 plakalı otomobil, karşı yöndeki Durmuş Karakuş (40) kontrolündeki 07 GFU 99 plakalı pikapla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile otomobil yol kenarındaki demir bariyere vurup yan döndü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Pikap sürücüsü yara almadı

Kazada yaralanan Magdelena Natalia Çalışkan (43) özel bir hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki Renan S. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Pikap sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerinde ekiplere kazanın nasıl meydana geldiğini anlatan Karakuş kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, Karakuş'un tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüleceği öğrenildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilin yolcu koltuğunda oturan çocuğun bakıcısı ve yaralanan kadının arkadaşı Kazakistan uyruklu Ramilya İskenderova’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir süre sonra ise olay yerine hayatını kaybeden kadının kızı Firuze geldi.

Acılı kızı gözyaşlarına boğuldu

Otomobilden iner inmez olay yerine koşan genç kız, acı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Genç kızı olay yerinde bulunan ekipler teselli etti.

Yapılan araştırmada ailenin Küçük Çaltıcak Plajı'na piknik yapmaya gittikleri öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)