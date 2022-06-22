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    Antalya'da bıçakladığı şahsa tampon yaptı

    Ahmet G. ile Gürkan T. arasında çıkan kavgada taraflar birbirine bıçak çekti. Gürkan T., Ahmet G.’yi bıçakladıktan sonra şahsın yarasına tampon yaptı ve ayakta kalmasını sağladı.
    • 22.06.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 18:01
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    Antalya'da bıçakladığı şahsa tampon yaptı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi'nde 27 yaşındaki Ahmet G. ile 28 yaşındaki Gürkan T., aralarındaki para alışverişi sebebiyle sokak ortasında tartışmaya başladı.

    Kısa sürede alevlenen tartışma yerini kavgaya bırakırken taraflar birbirlerine bıçak çekti.

    Yaşanan arbedede Ahmet G. koltuk altından bıçakla yaralanırken olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Önce bıçakladı sonra yarasına tampon yaptı

    Gürkan T., yaraladığı Ahmet G.’nin yarasına tampon yaptı ve ayakta kalmasını sağladı.

    Antalya da bıçakladığı şahsa tampon yaptı #1

    Şüphelinin parmağı da yaralandı

    Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan şüphelinin de parmağından bıçakla yaralandığı ifade edildi.

    Olay anı kameralara yansıdı

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirilirken yaşanan anlar da kameralara yansıdı.

    Antalya'da önce bıçakladı sonra tampon yaptı

    Antalya da bıçakladığı şahsa tampon yaptı #2

    "Çok ilginç bir olaydı"

    Olayı gören Erkan Adaşıroğlu, "Arbedeyi gördük, dönüp bıçaklanma 3-5 saniye içinde oldu. Daha sonra arkadaş yaralıya yardım etti, tampon yaptı, ayakta tuttu.

    Çok ilginç bir olaydı. Aralarında küçük bir para mevzusu olmuş. Önce bıçakladı, sonra yardım etti, çok ilginç bir olaydı." dedi.

    Antalya da bıçakladığı şahsa tampon yaptı #3

    Antalya da bıçakladığı şahsa tampon yaptı #4

    Antalya da bıçakladığı şahsa tampon yaptı #5


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