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Antalya'da orman yangını 3 saatte söndürüldü
Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
- 19.09.2022 - 16:02
- Güncelleme : 19.09.2022 - 16:44
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada saat 11.00 sıralarında orman yangını başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Yangına 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, ilk müdahale aracı, itfaiye araçları ve 72 personel müdahale etti.
Havadan ve karadan müdahale edildi
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı.
DHA'nın aktardığına göre 4 dönüm alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Antalya'da orman yangını 3 saatte söndürüldü VİDEO