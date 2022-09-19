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    Antalya'da orman yangını 3 saatte söndürüldü

    Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
    • 19.09.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 16:44
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    Antalya'da orman yangını 3 saatte söndürüldü

    Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada saat 11.00 sıralarında orman yangını başladı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

    Yangına 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, ilk müdahale aracı, itfaiye araçları ve 72 personel müdahale etti.

    Havadan ve karadan müdahale edildi

    Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı.

    DHA'nın aktardığına göre 4 dönüm alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

    Antalya'da orman yangını 3 saatte söndürüldü VİDEO

    Antalya da orman yangını 3 saatte söndürüldü #1

    Antalya da orman yangını 3 saatte söndürüldü #2

    Antalya da orman yangını 3 saatte söndürüldü #3

    Antalya da orman yangını 3 saatte söndürüldü #4


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