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    Antalya'da orman yangını çıktı

    Alanya ilçesinde sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    • 19.05.2022 - 19:48
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    Antalya'da orman yangını çıktı

    Antalya'nın Alanya ilçesi Dere Mahallesi Susuz mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    Müdahale ediliyor

    Yangına 200 kişilik ekip, 1 helikopter, 30 arazöz ve ilk müdahale aracı, çok sayıda su tankeri ile müdahale ediliyor.

    DHA'nın haberine göre 20 dönümlük alanda etkili olan yangına, arazinin engebeli olması nedeniyle karadan müdahalenin zor şartlarda yapıldığı öğrenildi.

    Yerleşim yerleri için tehlike olmadığı kaydedildi.

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