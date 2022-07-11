Antalya'da ormanda ateş yakanlara ceza kesildi

Serik ilçesinde yasak olduğu halde ormanlık alan içinde piknik ateşi yakan 4 kişiye jandarma ekipleri 4 bin 648 TL ceza kesti.

Yangınlarından son dönemde büyük zarar gören ormanları korumak için denetimler her zamankinden daha da sıkılaştırıldı.

Özellikle güney kıyılarında denetimler ve yasaklar artırıldı.

İHA'nın haberine göre Antalya'nın Serik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kozan mahallesindeki Kral Havuzu çevresinde önleyici devriye görevlerine bayramda da devam ediyor.

4 bin 648 TL para cezası



Bu çalışmalar çerçevesinde, orman yangınları nedeniyle ateş yakmanın yasak olduğu bölgede ateş yaktığı tespit edilen; S.K.(25), B.K.(16), N.N.T.(16), M.E.(28), N.B.(28), V.E.(30), S.E.(26), B.E.(19) 8 şahsa suçüstü yapıldı.

8 şahsa 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesi (emre aykırı davranış) muhalefetten tutanak tanzim edilerek 4 bin 648 TL idari yaptırım uygulandı.



