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Antalya'da, ormanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da, ormanda çıkan yangın söndürüldü

Göynük Kanyonu girişindeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu. Bölgede, 3 dönümlük alan zarar gördü.