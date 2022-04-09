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    Antalya'da, ormanda çıkan yangın söndürüldü

    Göynük Kanyonu girişindeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu. Bölgede, 3 dönümlük alan zarar gördü.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 17:59
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    Antalya'da, ormanda çıkan yangın söndürüldü

    Antalya’da havaların ısınmasıyla birlikte bölgeden yangın haberleri gelmeye başladı.

    Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi’ndeki dağlık alanda, bilinmeyen bir nedenle saat 14.30 sıralarında dumanlar yükseldi.

    67 jandarma görevlisi, söndürme çalışmalarına katıldı

    Göynük Kanyonu girişindeki yangını söndürme çalışmalarına 5 arözöz, orman işçileri, gönüllüler ve 67 jandarma görevlisi katıldı.

    Engebeli arazide araçlar ilerleyemeyince, arazözlerin hortumları birleştirildi.

    Antalya da, ormanda çıkan yangın söndürüldü #1

    3 dönüm alan zarar gördü

    Ekiplerin ve vatandaşların mücadelesi ile 3 dönümlük alana zarar veren yangın, daha fazla zarara neden olmadan söndürüldü.

    Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı.

    Kemer'de orman yangını VİDEO

     

    Antalya da, ormanda çıkan yangın söndürüldü #2

    Antalya da, ormanda çıkan yangın söndürüldü #3

    Antalya da, ormanda çıkan yangın söndürüldü #4


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