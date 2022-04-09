- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da, ormanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da, ormanda çıkan yangın söndürüldü
Göynük Kanyonu girişindeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu. Bölgede, 3 dönümlük alan zarar gördü.
- DHA
- 09.04.2022 - 17:54
- Güncelleme : 09.04.2022 - 17:59
Antalya’da havaların ısınmasıyla birlikte bölgeden yangın haberleri gelmeye başladı.
Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi’ndeki dağlık alanda, bilinmeyen bir nedenle saat 14.30 sıralarında dumanlar yükseldi.
67 jandarma görevlisi, söndürme çalışmalarına katıldı
Göynük Kanyonu girişindeki yangını söndürme çalışmalarına 5 arözöz, orman işçileri, gönüllüler ve 67 jandarma görevlisi katıldı.
Engebeli arazide araçlar ilerleyemeyince, arazözlerin hortumları birleştirildi.
3 dönüm alan zarar gördü
Ekiplerin ve vatandaşların mücadelesi ile 3 dönümlük alana zarar veren yangın, daha fazla zarara neden olmadan söndürüldü.
Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı.