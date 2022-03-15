Antalya'da ormandaki mezardan köpek ölüsü çıktı

Antalya'da 'Ormanda mezar var' ihbarıyla bölgeye gelen polis, mezardakinin köpek ölüsü olduğunu belirledi.

Saat 20.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan ormanda yaşanan olayda, ormana yakın yol kenarında ateş yakmak isteyen 3 genç, orman içerisinden odun toplamaya gitti.

ORMANDA MEZAR GÖRÜLDÜ

Bu esnada gençler, etrafı taşla çevrili ve başucunda bir mermer taşı bulunan mezar gördü. Gençler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, mezarın çevresini şeritle çevirdi.

Ekipler ön incelemenin ardından mezarın açılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedi. Bölgeye gelen belediye ekipleri kazma ve kürekle mezarı açtı.

KÖPEK ÖLÜSÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çukurdaki poşete ulaşan polis ekipleri, yaptıkları incelemede gömülenin köpek ölüsü olduğunu gördü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çukur kapatıldı.













