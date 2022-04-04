Antalya’da, ormanın içinde bulunan çöp yığını tepki çekti

Manavgat Nehri yakınında, 30 metrekareyi kaplayan alanda çöp yığınları bulundu. Çöplerin, bölgedeki oteller tarafından bırakıldığı öne sürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki doğasever vatandaşlar, Manavgat Nehri yakınlarındaki ormanda çöp yığınları buldu.

Manavgat Nehri ağzında sazlıklar arasına dökülen 30 metrekare alandaki çöp yığınları, büyük tepki topladı.

Çöplerin, bölgede yer alan bazı oteller tarafından atıldığı ileri sürüldü.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, bölgede incelemeler başlattı. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından, olayla ilgili tutanak tutuldu.

“YAPILAN İNCELEMELERDE, ÜZERİNDE BİR OTELE AİT LOGO OLAN TERLİKLER DE VAR”

Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Yasin İlemin, Manavgat Nehri ağzına dökülen çöp yığınlarının, bölgede kuş gözlem çalışmaları yapan Emin Yoğurtçuoğlu tarafından fark edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu çöp yığınlarını gördükten sonra benimle paylaştı. O bölgede yapılan incelemelerde, üzerinde bir otele ait logo olan terlikler de var.





“NEHİR VE SAZLIKLAR ÖZELLİKLE SU KUŞLARI İÇİN ALTIN DEĞERİNDE”

Konuyla ilgili Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne ihbarda bulunduk. Sorumluların cezalandırılması istiyoruz. Manavgat Nehri doğal alanları kirletiliyor. Nehir ve sazlıklar özellikle su kuşları için altın değerinde, dünyanın dört bir yanından insanlar bu güzelliklere geliyor.”

“AYNISI İLE YANAN ORMANLARDA GEZERKEN DE ÇOKÇA KARŞILAŞIYORUM”

Emin Yoğurtçuoğlu isimli bir vatandaş, "Bazı şeyleri aklım hiç almıyor." derken, bölgede geçen hafta Kuş Gözlem Kampı düzenleyen Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinden Gökçe Coşkun, “Bunlar öyle halkın attığı çöpler de değil. Şişelere ve terliklere bakarsanız bir kurumun veya otelin çöpleri. Aynısı ile yanan ormanlarda gezerken de çokça karşılaşıyorum. Orman ekosistemi yangından sonra kendi kendine tekrar hayata dönebiliyor ama insanların attığı bu çöpleri temizleyemiyor.” ifadelerini kullandı.