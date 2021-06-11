Antalya’da ormanlık alanda 73 sığınmacı yakalandı

Ormanlık alana gizlenen 7 Afganistan, 23 Pakistan, 8 Suriye, 3 İran ve 2 Iraklı sığınmacılar jandarma tarafından bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı Dağbeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Dağbeli Mahallesi'nde 73 kişiyi yakaladı.

73 SIĞINMACI ORMANLIK ALANDA BULUNDU

37 Afganistan, 23 Pakistan, 8 Suriye, 3 İran ve 2 Irak olmak üzere toplam 73 sığınmacı, adli ve idari işlemlerin bitmesine müteakip Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Öte yandan, düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan şüpheli veya şüphelilerin kimlik tespitleri ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Antalya’da ormanlık 73 sığınmacı yakalandı VİDEO



