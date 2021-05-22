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    Antalya'da ormanlık alan yandı

    Antalya'da ormanlık alan yandı

    Muratpaşa ilçesinde Lara Plajı karşısındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
    • DHA
    • 22.05.2021 - 17:07
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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca geçen yıl 'doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı' ilan edilen Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Lara Plajı karşısındaki ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

    Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

    1 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

    Çam ağaçları ile yerdeki bitki örtüsünün alevlere teslim olduğu bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazözler ve helikopter sevk edildi.

    Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

    2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

    Kova ile kum taşıyarak söndürme çalışmalarına katılan Rus vatandaşı Kira Sezgin, evinden yangını gördükten sonra ihbarda bulunup müdahale etmeye geldiğini belirten Sezgin, "Alanın kum olması nedeniyle arasözler haricinde kimse giremedi." dedi.

    Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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