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    Antalya’da ormanlık alanda yangın

    Ormanlık alanda çıkan yangının fark edilmesi ile bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlere, 4 arazöz ve 2 helikopter müdahale etti.
    • DHA
    • 23.06.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 16:40
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    Antalya’da ormanlık alanda yangın

    Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Topçam mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

    Öğleden sonra 14.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

    Dumanlar çevreyi kapladı.

    Dumanları gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu ekiplere bildirdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

    Karadan ulaşımın zor olması nedeni ile alevlere 4 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.

    Antalya’da ormanlık alanda yangın VİDEO

    GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

    Alevler, ekiplerin yoğun çabalarının ardından güçlük söndürüldü.

    Söndürme çalışmalarının ardından 1 dekarlık alanın zarar gördüğü ortaya çıktı.

    Antalya’da ormanlık alanda yangın #1

     

    Antalya’da ormanlık alanda yangın #2

    Antalya’da ormanlık alanda yangın #3

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