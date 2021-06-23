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- Antalya’da ormanlık alanda yangın
Antalya’da ormanlık alanda yangın
Ormanlık alanda çıkan yangının fark edilmesi ile bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlere, 4 arazöz ve 2 helikopter müdahale etti.
- DHA
- 23.06.2021 - 16:23
- Güncelleme : 23.06.2021 - 16:40
Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Topçam mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Öğleden sonra 14.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Dumanlar çevreyi kapladı.
Dumanları gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu ekiplere bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Karadan ulaşımın zor olması nedeni ile alevlere 4 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.
Antalya’da ormanlık alanda yangın VİDEO
GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ
Alevler, ekiplerin yoğun çabalarının ardından güçlük söndürüldü.
Söndürme çalışmalarının ardından 1 dekarlık alanın zarar gördüğü ortaya çıktı.