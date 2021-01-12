Antalya'da ortağını öldüren şahsa 15 yıl hapis

İş ortağı Halil Kuş'u bıçaklayarak öldüren Mustafa Adıgüzel, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte kahvehane işleten Halil Kuş ve Mustafa Adıgüzel, kredi borçlarının bitmesi üzerine kutlama yapmak istedi.

Birlikte alkol alan ikili arasında küfürle başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

ORTAKLARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Mustafa Adıgüzel, Halil Kuş'u boynu ile göğsünden 2 kez bıçakladı. Kuş, olay yerinde hayatını kaybetti. Karnından yaralanan Adıgüzel ise Kepez Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olay sırasında Adıgüzel ve Kuş'un yanında olan F.B., ifadesinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, Adıgüzel'in kaçarken çalılık alana attığı bıçağı buldu. 'Motosiklet hırsızlığı' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından poliste kaydı olan Adıgüzel, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Mustafa Adıgüzel, son kez hakim karşısına çıktı.

Şikayetçi avukatı, sanığın cinayeti kameraların görüş açısını hesap ederek işlediğini, olayda tasarlama olduğunu belirterek ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanması gerektiğini söyledi.

'MEŞRU MÜDAFAA'

Duruşma savcısı ise mütalaasında, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek müvekkilinin maktulü evden uzaklaştırmak için çaba sarf ettiğini, hatta ilk bıçak darbesinin de maktulden geldiğini ifade ederek olayın meşru müdafaa olduğunu öne sürdü.

Sanık Adıgüzel ise avukatının sözlerine katılarak maktulün bıçaklı saldırısına uğradığını, kendisinin de öldürme kastı ile hareket etmediğini savundu. Sanık ayrıca olay yerinden kaçmadığını sözlerine ekledi.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 15 YIL CEZA ALDI

Adıgüzel son sözünde, böyle olmasını istemediğini ve pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, olayın 'tasarlama' ve 'kasten öldürme' olmadığını belirterek, sanığı 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik hükümlerini uygulayan mahkeme heyeti, cezayı 18 yıla indirdi. Sanığı iyi hal indiriminden de yararlandıran heyet, cezayı 15 yıla indirdi.