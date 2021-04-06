Antalya'da otel çalışanına maymun saldırdı

Otelin bahçesindeki kafesinden kaçan maymun, kendini yakalamaya çalışan personeli vücudunun çeşitli bölgelerinden yaraladı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'ndeki bir otelde kafesinden kaçan maymun ortalığı birbirine kattı.

Otel çalışanları ile müşteriler, maymunun yakalanması için seferber oldu.

51 YAŞINDAKİ ÇALIŞANI HASTANELİK ETTİ

Kovalamaca sırasında daire içine alınan maymun kaçabilmek için 51 yaşındaki Hacı Hatip Aksoy isimli çalışana saldırdı. Talihsiz adamın bacağını, boynunu ve kulağını ısıran maymun yakalanıp, tekrar kafese konuldu.

Aksoy ise tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı.