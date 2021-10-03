Antalya’da otel deposunda 78 litre kaçak alkol ele geçirildi

Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’ndeki bir otele operasyon düzenlendi. Otelin deposunda, 78 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Antalya’da, kaçak alkol satışını ve üretimini yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren bir otele, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Otelin deposunda yapılan aramalarda, 78 litre kaçak alkol tespit edildi.

SATIN ALMA SORUMLUSU SERBEST BIRAKILDI

Kaçak alkollere el konulurken, otelin satın alma sorumlusu Ö.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Ö.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.