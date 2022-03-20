Antalya’da otel odasında ölü bulunan yeğenini, gözyaşlarıyla teslim aldı

Otel odasında ölü bulunan ve cinsel istismar mağduru olduğu öğrenilen 17 yaşındaki yeğeninin cenazesini teslim almak için gelen teyze, gözyaşlarına boğuldu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan oteldeki görevliler, dün saat 15.30 sıralarında, temizlemek için girdikleri odada Nuray D.’nin (17) cansız bedeniyle karşılaştı.

Nuray D.’nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHELİSİNİ POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan genç kızın, 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan B.K.’nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

TEYZE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga teyze Nur Çevik ve eşi Bayram Ali Çevik geldi. Cenaze işlemlerim ardından aileye teslim edildi.

“ALAMADIM SENİ ONUN ELİNDEN”

Teyze Nur Çevik ise oturduğu banktan kalkamayarak gözyaşlarına boğuldu. Acılı kadını eşi güçlükle sakinleştirdi. Kadının eşinin kollarında, “Alamadım seni onun elinden.” demesi ise dikkat çekti.

Cenazenin işlemlerinin ardından Konya Beyşehir Hüyük kasabasında toprağa verileceği öğrenildi.