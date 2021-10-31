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- Antalya’da, otel sahibi sele karşı kum çuvallarıyla barikat kurdu
Antalya’da, otel sahibi sele karşı kum çuvallarıyla barikat kurdu
Manavgat ilçesinde oteli olan bir şahıs, sel ve tsunamiye karşı muşamba ve kum çuvalları ile barikat kurdu. Otel sahibinin aldığı önlem, esnafı zor durumda bıraktı.
- İHA
- 31.10.2021 - 17:54
- Güncelleme : 31.10.2021 - 18:04
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Evrenseki turizm bölgesinde bir otel sahibi, sele karşı olduğunu öne sürerek muşamba ve kum çuvallarıyla barikat yaptı.
Yapılan barikat, otel bünyesindeki iş yerlerinde kiracı durumunda olan esnafı zor durumda bıraktı.
DÜKKANLARA TURİST GELMEDİ
Otele ait dükkanda optikçilik yapan Hasan Hüseyin Talas, otel sahibinin abartılı önlemi yüzünden iş yerlerine turistlerin giremediğini, aynı zamanda çirkin bir görüntü oluştuğunu dile getirdi.
Antalya’da, otel sahibi sele karşı kum çuvallarıyla barikat kurdu VİDEO
AMACIN ESNAFI ZOR DURUMDA BIRAKMAK OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ
Otel sahibinin tsunami olacak diyerek önlem aldığını belirten Talas, kiracıların koronavirüs nedeniyle düzenli ödeme yapamadığını, otel sahibinin asıl amacının kiracı olan esnafı zor durumda bırakmak olduğunu ileri sürdü.