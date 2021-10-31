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Antalya’da, otel sahibi sele karşı kum çuvallarıyla barikat kurdu

Antalya’da, otel sahibi sele karşı kum çuvallarıyla barikat kurdu

Manavgat ilçesinde oteli olan bir şahıs, sel ve tsunamiye karşı muşamba ve kum çuvalları ile barikat kurdu. Otel sahibinin aldığı önlem, esnafı zor durumda bıraktı.