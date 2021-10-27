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    Antalya'da otelde birlikte konakladığı sevgilisini bıçakla yaraladı

    Antalya’da A.K. (35), otelde birlikte konakladığı kız arkadaşı Z.G.’yi (25) bıçakla yaraladı.
    • DHA
    • 27.10.2021 - 22:15
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    Antalya'da otelde birlikte konakladığı sevgilisini bıçakla yaraladı

    Antalya’da saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki bir otelde kız arkadaşı Z.G. ile otelde konaklayan A.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., kız arkadaşını karın bölgesinden bıçakla yaraladı.

    BIÇAKLA YARALADIĞINI OTEL GÖREVLİSİNE SÖYLEDİ

    Ardından otel görevlisine kız arkadaşını bıçakla yaraladığını söyledi. Otel görevlisinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Antalya da otelde birlikte konakladığı sevgilisini bıçakla yaraladı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    112 ekipleri, genç kadına ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

    A.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

    Antalya da otelde birlikte konakladığı sevgilisini bıçakla yaraladı #2

    Antalya da otelde birlikte konakladığı sevgilisini bıçakla yaraladı #3

     

     

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