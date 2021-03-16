Antalya'da otelden çaldığı eşyaları çuvala doldurup kaçtı

Girdiği otelden 75 bin TL değerinde avize, abajur ve 30 televizyon çaldığı iddia edilen hırsız, gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Ananas Sokak üzerindeki bir otelden farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

75 BİN TL'LİK EŞYA ÇALINDI

Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek piyasa değeri toplam 75 bin TL olan 72 abajur, avize ve 30 televizyonun çalındığını ve hırsızlık şüphelisinin M. A. (26) olduğunu belirledi.

Antalya'da otelden çaldığı eşyaları çuvala koyup sırtlarken kameralara yakalandı

SUÇ MAKİNESİ HIRSIZ YAKALANDI

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüpheliyi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliye yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 7 farklı suç dosyası olduğu ve 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Şüpheli M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EŞYALARI ÇUVALA DOLDURUP SIRTLADI

Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.A.’nın girdiği otel odasından çıkarken çaldığı eşyaları çuvalla sırtında taşıdığı görülüyor.