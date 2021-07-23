Antalya'daki otelde tatilciler, havuzu bastı

5 yıldızlı otelde aylar öncesinden yer ayırtıp ödemesini yapan onlarca tatilci, otelin ismini ve yönetimini değiştirmesiyle mağdur oldu. 50 kişi, otelin havuzunu basarak çocuklarını eğlendirdi.

Türkiye'nin farklı kentlerinden birçok kişi, bayram tatilini geçirmek için Antalya’nın Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'ndeki beş yıldızlı otele rezervasyon yaptırdı ve ödemesini peşin yaptı.

9 günlük bayram tatili ile birlikte otelin yolunu tutanlar, otelin isim ve yönetiminin değiştiğini öğrendi.

Otel yönetimi ile görüşen tatilciler, kayıtları olmadığı için odalarına yerleşemedi.

“BENİM PARAMI VERECEKSİN”

Otelin girişinde çocukları ile mağdur olan yaklaşık 50'nin üzerinde aile, parasını ödedikleri otelde tatil yapamayınca jandarma noktasına giderek şikayetçi oldu.

50 kişi, daha sonra tekrar otele döndü. Lobide görevliler ile karşılaşan tatilciler, tartışma yaşadı.

Müşterilerden bazıları, “Benim paramı vereceksin ben buradan öyle gideceğim. Ya paramı vereceksiniz ya da buradan gitmem. Sizden oda falan istemiyoruz. Sadece paramızı istiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

ÇOCUKLARINI HAVUDA EĞLENDİRDİLER

Müşteriler daha sonra otelin bahçe kısmında bulunan havuza baskın yaparak, çocuklarını havuzda eğlendirdi.

O anlar cep telefonları ile görüntülendi.

Görüntülerde bazı tatilcilerin “Evet, havuza baskın yaptık arkadaşlar. Herkes çocuklarını katıyor. Birazdan da yetişkinler girecek.” dediği duyuldu.

“12 TEMMUZ’A KADAR BİR SORUN YOKTU”

Otelin biletlerini vatandaşlara satan acente sahibi Murat Işıklar ise “Bu otelin tek yetkili acentesi benim. Geçen yıl da satışı bendeydi. Ağustos ayında kontrat yeniledim. Gerekli evrakları verdim. Satışlara 2020 Aralık ayında başladım. Bu süreçte bir sorunumuz olmadı. Ciddi de bir alacağım var otelden. Bu otel ortak işletmeydi. Bahsi geçen ortaklardan biri geldi, her ihtimale karşı isim değiştireceğini, öyle bir düşüncelerinin olduğunu söyledi. Biz de yasal yollardan mevcut sözleşmemizin onları da bağlayacağı yönünde tebligatımızı yaptık. Biz bu arada bir sorun yaşamadık. Yazışmalarımız var. 4 Haziran eski isim ve yeni isim olarak satılan biletleri talep ettiler. Yolcularımın bazıları otelde konakladılar. 12 Temmuz’a kadar bir sorun yoktu. 13 Temmuz’da bana Kültür ve Turizm Bakanlığı İlçe Müdürlüğü’nden bir telefon geldi. Yolcuların alınmadığını söyleyip, savunma istediler.” dedi.

“OFİSLERİMİ KAPATMAK ZORUNDA KALDIM”

Yaşananlar sonrası gerekli işlemleri başlattıklarını belirten Işıklar, “İnternet sitelerinden benimle bir ilişkilerinin olmadığını duyurmuşlar. Her yere başvurumuzu yaptık. 1300 oda satışım var. Her birinin yanında 2 çocuk olsa 2 bin 600 kişi eder. Ben yolcumdan kaçmıyorum. En çok üzüldüğümüz nokta çocuklar oldu. Bu çocukların gözyaşları var. Bunlar mağdur oldu. 30 Haziran’da ben bu otele satılan tüm yolcuların isimlerini bildirdim. Bunların hepsinin kaydı var. Yeni isim olarak da gönderdim, eski isimle de gönderdim. Tüm belgeleri savcılığa teslim ettim. Ofislerimi kapatmak zorunda kaldım. Ben de mağdur oldum.” diye konuştu.