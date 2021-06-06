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    Antalya’da öten alarma aldırış etmeden hırsızlık yaptı

    Kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkan adam, park halindeki bir otomobilin üzerinde örtülü olan brandayı toplamaya başladı. Alarmın ötmesine aldırış etmeyen şahıs, brandayı toplayıp gözden kayboldu.
    • İHA
    • 06.06.2021 - 14:53
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 15:38
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    Antalya’da öten alarma aldırış etmeden hırsızlık yaptı

    Antalya’nın Kepez ilçesinde kısıtlamanın geçerli olduğu saatlerde sokağa çıkan bir şahıs, Teomanpaşa Mahallesi 2269 Sokak üzerinde park halinde bulunan ve üzeri brandayla örtülü bir aracı gözüne kestirdi.

    Otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz şahıs, brandayı otomobilin üzerinden almaya çalıştı.

    Otomobilin alarmı ötmesine rağmen istifini bozmayan adam, brandayı aracın üzerinden toplamaya devam etti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Brandayı aldıktan sonra yürüyerek gözden kaybolan adamın hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Görüntülerde şahsın rahat tavırları dikkat çekti.

    Antalya’da öten alarma aldırış etmeden hırsızlık yaptı VİDEO

    Antalya’da öten alarma aldırış etmeden hırsızlık yaptı #1

    Antalya’da öten alarma aldırış etmeden hırsızlık yaptı #2

    Antalya’da öten alarma aldırış etmeden hırsızlık yaptı #3

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