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Antalya’da öten alarma aldırış etmeden hırsızlık yaptı

Antalya’da öten alarma aldırış etmeden hırsızlık yaptı

Kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkan adam, park halindeki bir otomobilin üzerinde örtülü olan brandayı toplamaya başladı. Alarmın ötmesine aldırış etmeyen şahıs, brandayı toplayıp gözden kayboldu.