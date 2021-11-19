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Antalya’da otobüs içinde darbukalı eğlence kamerada

Antalya’da otobüs içinde darbukalı eğlence kamerada

Akşam saatlerinde seyir halindeki bir otobüse binen biri darbukalı iki kişinin şarkılı eğlencesi, saniye saniye kameraya yansıdı.