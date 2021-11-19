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    Antalya’da otobüs içinde darbukalı eğlence kamerada

    Akşam saatlerinde seyir halindeki bir otobüse binen biri darbukalı iki kişinin şarkılı eğlencesi, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 14:53
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 15:47
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    Antalya’da otobüs içinde darbukalı eğlence kamerada

    Antalya’da, dün akşam saatlerinde halk otobüsüne binen biri darbukalı 2 kişi, sıra dışı bir eğlence düzenledi.

    Maskelerini indiren şahıslardan biri darbuka çalarken, diğeri ona şarkı söyleyerek eşlik etti.

    O sırada otobüse binen yolcular, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    YOLCULAR TEPKİ GÖSTERMEDİ

    Şahısların eğlencesi, yolcuların olumsuz tepkisi ile karşılaşmadı.

    Otobüs içindeki darbukalı eğlence, vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Antalya’da otobüs içinde darbukalı eğlence kamerada

    Antalya’da otobüs içinde darbukalı eğlence kamerada #1

    Antalya’da otobüs içinde darbukalı eğlence kamerada #2

    Antalya’da otobüs içinde darbukalı eğlence kamerada #3

    Antalya’da otobüs içinde darbukalı eğlence kamerada #4

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