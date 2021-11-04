Kepez ilçesi Düden Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hülya Y. idaresindeki otomobil ile Murat İ.’nin kullandığı otobüs çarpıştı. Hülya Y., otomobili ile su kanalına uçtu.

Antalya’nın Kepez İlçesi Ayhanoğlu Mahallesi Düden Caddesi üzerinde, saat 14.45 sıralarında, Şehit Musa Özkan Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru hareket halinde bulunan Hülya Y. kontrolündeki otomobil, Murat İ.'nin otobüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile kontrolden çıkan otomobil, demir korkulukları kırıp cadde üzerindeki su kanalına uçtu.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Hülya Y. yaralandı.

Yaralı kadın, itfaiye ve vatandaşlar tarafından kanal içerisine uçan araçtan çıkarıldı.

Hülya Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

RUHSAT İÇİN 5 METRELİK KANALA İNDİLER

Öte yandan otomobilin ruhsatının araçtan fırlayarak su kanalında sürüklendiğini gören iki vatandaş, yaklaşık 5 metrelik kanala inerek ruhsatı aldı.

Ruhsat trafik polislerine teslim edildi.

Antalya’da otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu VİDEO



İNCELEME BAŞLATILDI

Bir başka vatandaş ise, aracın vurması ile kanala savrulan demir bariyerlerin kanal içerisinde kalmasını istemeyerek vinç ile yukarı çekilmesini sağladı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"ÇOK SÜRATLİ GELDİ İKİMİZ DE DURAMADIK”

Kaza anlarını anlatan otobüs şoförü Murat İnan, “Bayan çok süratli geldi. İkimizde duramadık. Çarpıştık. Ben hastane tarafından geliyordum. Araçta bir kişi vardı. Görünürde yarası yoktu.” dedi.

“KAZAYI BALKONDAN GÖRDÜK İÇİMİZ GİTTİ”

Aracın ruhsatını kanaldan alan şahıs ise, “İnsanlık görevimizi yaptık. Her insan bunu yapar. Kazayı balkondan gördük. İçimiz gitti. Koşa koşa geldim. Allah’a şükür bir kötü durumu yok.” diye konuştu.