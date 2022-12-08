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- Antalya'da otobüs şoförü ve motosikletlinin yol verme kavgası
Antalya'da otobüs şoförü ve motosikletlinin yol verme kavgası
Trafikte ilerleyen halk otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yaşanan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.
- 08.12.2022 - 17:54
Antalya’nın Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda otobüs şoförü ile motosikletli arasında ipler gerildi.
Trafikte seyir halinde olan özel halk otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Kavgayı vatandaş ayırdı
Kavga, yolcuların ve durakta bekleyen vatandaşların araya girmesi ile son buldu.
Antalya'da otobüs şoförü ve motosikletlinin yol verme kavgası VİDEO
Bıçak çekti iddiası
Olayda elinden yaralanan motosiklet sürücüsü O.G., otobüs şoförünün kendisine bıçak çektiğini iddia ederken, halk otobüsü şoförü ise suçlamaları reddetti.
Öte yandan, yaralanan motosiklet sürücüsünün otobüs şoförü hakkında şikayetçi olmadığı öğrenildi.