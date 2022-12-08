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    Antalya'da otobüs şoförü ve motosikletlinin yol verme kavgası

    Trafikte ilerleyen halk otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yaşanan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 08.12.2022 - 17:54
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    Antalya'da otobüs şoförü ve motosikletlinin yol verme kavgası

    Antalya’nın Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda otobüs şoförü ile motosikletli arasında ipler gerildi.

    Trafikte seyir halinde olan özel halk otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

    Kavgayı vatandaş ayırdı

    Kavga, yolcuların ve durakta bekleyen vatandaşların araya girmesi ile son buldu.

    Antalya'da otobüs şoförü ve motosikletlinin yol verme kavgası VİDEO

    Bıçak çekti iddiası

    Olayda elinden yaralanan motosiklet sürücüsü O.G., otobüs şoförünün kendisine bıçak çektiğini iddia ederken, halk otobüsü şoförü ise suçlamaları reddetti.

    Öte yandan, yaralanan motosiklet sürücüsünün otobüs şoförü hakkında şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Antalya da otobüs şoförü ve motosikletlinin yol verme kavgası #1

    Antalya da otobüs şoförü ve motosikletlinin yol verme kavgası #2


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