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Antalya'da otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu

Antalya'da otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz olduğu için alınmayan bir yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.