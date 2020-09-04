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    Antalya'da otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu

    Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz olduğu için alınmayan bir yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 04.09.2020 - 13:52
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 13:52
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    Antalya'da otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu

    Sabah saatlerinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan bir yolcu ile sürücü arasında sözlü tartışma yaşandı.

    Kısa süren tartışmanın ardından şoför, yolcuyu otobüse almadı.

    SİLECEKLERİ TUTTU

    Adı öğrenilemeyen yolcu da duruma tepki göstermek için seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu.

    Otobüse maskesiz alınmayınca sileceklere tutundu İZLE

    YOL KENARINA FIRLADI

    Bir süre otobüsle ilerleyen yolcu, aracın hızını arttırması üzerine sileceği kırarak, kendini yol kenarına attı.

    Antalya da otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu #1

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