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- Antalya'da otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu
Antalya'da otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz olduğu için alınmayan bir yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.
- DHA
- 04.09.2020 - 13:52
- Güncelleme : 04.09.2020 - 13:52
Sabah saatlerinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan bir yolcu ile sürücü arasında sözlü tartışma yaşandı.
Kısa süren tartışmanın ardından şoför, yolcuyu otobüse almadı.
SİLECEKLERİ TUTTU
Adı öğrenilemeyen yolcu da duruma tepki göstermek için seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu.
Otobüse maskesiz alınmayınca sileceklere tutundu İZLE
YOL KENARINA FIRLADI
Bir süre otobüsle ilerleyen yolcu, aracın hızını arttırması üzerine sileceği kırarak, kendini yol kenarına attı.