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    Antalya’da otobüsün camını kıran yolcuyu, tekme tokat dövdüler

    Yolcu ile şoförün ücret tartışması kavgaya dönüştü. Öfkelenen yolcu otobüsün camlarını kırınca bu kez diğer yolcular, o yolcuya tekme tokat saldırdı. Kavga anı, cep telefonu ile kaydedildi.
    • 16.05.2022 - 11:18
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    Antalya’da otobüsün camını kıran yolcuyu, tekme tokat dövdüler

    Manavgat’tan Antalya'ya seyir halinde olan otobüste yolculuk eden iki arkadaştan biri, ücreti yüksek bularak, ödemek istemedi.

    Bunun üzerine şoför otobüsü Serik ilçesi D-400 kara yolunda durdurdu.

    Tartışma bir anda şoför ile yolcu arasında yumruklu kavgaya dönüştü.

    Diğer yolculardan da dayak yedi

    Araç dışına sıçrayan kavgada, öfkeli yolcu, çevreden bulduğu taş ile otobüsün camlarını kırdı.

    Duruma sinirlen bazı yolcular da kavgaya dahil oldu ve tekme tokat o yolcuya saldırdı.

    Bazı duyarlı yolcular da araya girerek kavgayı sonlandırmayı başardı.

    Hem şoför hem de yolcu emniyete çekildi

    Olay sonrası şoför ve yolcu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Otobüs içindeki diğer yolcular ise mağduriyet yaşanmaması için bir başka otobüse nakledildi.

    Olaya şahit olan ve akaryakıt istasyonunda görev yapan Metin Erten, İHA’ya konuştu.

    Antalya'da otobüs ücretini yüksek bulan yolcu şoföre saldırdı VİDEO

    “Şoförü tartaklamaya başladılar”

    Erten, “Bir firmanın otobüsü geldi. Şoför ile yolcu arasında bir tartışma çıktı. Birisi ücretini vermemiş. Biz de seslere geldik. Baktık şoförü tartaklamaya başladılar. O sırada duyarlı yolcular geldi, olaya müdahale ettiler. Sonra şoförden öğrendik iki arkadaştan biri ücretini vermiş, birisi vermemiş. Otobüsün içinde de tartışma olmuş.

    Antalya’da otobüsün camını kıran yolcuyu, tekme tokat dövdüler #1

    “İlk defa böyle bir olaya şahit olduk”

    Şoförü de tartaklamaya başlamışlar. İlk defa böyle bir olaya şahit olduk. Duyarlı yolculardan Allah razı olsun. Şoförü kurtardılar. Otobüsün camlarını kırdılar, şoförü tartaklayıp, tekrar dövmeye çalıştılar, otobüsü taşladılar. Daha sonra emniyet güçleri geldi ve ifadeleri alınmak üzere karakola gittiler.” dedi.

    Antalya’da otobüsün camını kıran yolcuyu, tekme tokat dövdüler #2

    Antalya’da otobüsün camını kıran yolcuyu, tekme tokat dövdüler #3

    Antalya’da otobüsün camını kıran yolcuyu, tekme tokat dövdüler #4

    Antalya’da otobüsün camını kıran yolcuyu, tekme tokat dövdüler #5

    Antalya’da otobüsün camını kıran yolcuyu, tekme tokat dövdüler #6


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