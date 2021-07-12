Arıza yapan otomobili yol kenarına çeken sürücü, ikaz lambalarını yakarak beklemeye başladı. Aracın bir anda alev alması ile çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, 100’üncü Yıl Bulvarı üzerinde arızalandı.

Sürücü otomobili durdurarak ikaz lambalarını yaktı. Otomobilin alt kısmı bir anda alev almaya başladı.

Aracın içinde sürücünün olduğunu gören vatandaşlar, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Çevre sakinleri ise balkonlarında hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı. Sürücü çevredekilerin yardımı ile alevler içinde kalan otomobilin içinden çıkarıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin bölgeye gelişi, ikaz lambalarını yakarak beklemesi ve alt kısımdan alev aldığı anlar yer aldı.

Antalya’da otomobil alev aldı, sürücüyü vatandaşlar kurtardı VİDEO



EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Sürücü olayı yara almadan atlattı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

“TEKERLEKLERİ PATLAMAYA BAŞLADI”

Olayın görgü tanıklarından Mehtap Yayla, yangın anında büyük bir ses duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Önce bir ses duydum. Daha sonra camdan baktığımda içeride bir sürücü vardı. Sürekli arabayı hareket yapacak şekilde çalıştırmaya devam etti. 15 dakika boyunca arabayı o şekilde çalıştırmaya devam etti. İçerisinde sanki intihara teşebbüs eden biri var gibiydi. Arabadan bir ateş çıkınca, o panikle içeri kaçtım. Hemen polise haber verdim. Tekrar döndüğümde alevler içerisinde tekerlekleri patlamaya başladı. Sürücünün çıktığını görmedim ama içinde yandığını sandım. Sonra çıktığını söylediler. Çok panik olmuştum. Hatta balkondan ateşi suyla söndürmeye çalıştım”