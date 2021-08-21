Antalya'da otomobil dereye uçtu

Otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.