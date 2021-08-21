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- Antalya'da otomobil dereye uçtu
Antalya'da otomobil dereye uçtu
Otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.
- İHA
- 21.08.2021 - 17:52
- Güncelleme : 21.08.2021 - 18:19
Antalya'nın Manavgat ilçesi Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine giden Abdülkadir Y. yöntemindeki 32 DC 751 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.
Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Y. ile Elif A. yaralandı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Müdahalenin ardından ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.