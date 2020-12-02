Bir kişi, tartıştığı kadını araç içerisinde tekmeleyerek darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi’nde görgü tanıklarının ifadesine göre, park halindeki otomobil içerisinde bir kadın ile erkeğin tartışmasını gören sürücü, aracını durdurarak onları ayırmaya çalıştı.

Bu sırada mahallede bulunan bir başka kişi de olanı biteni çekmek için cep telefonuyla kayda girdi.

YÜZÜNE TEKME ATTI

Görüntülerde kadının oturduğu ön koltuğa doğru yönelen adamın, şoför kapısına doğru yönelip elleriyle arabaya tutunarak kadının yüzüne sert bir tekme attığı görüldü.

Tekme sonrası araç içerisinden ‘lütfen’ sesleri yankılanırken, çevredekiler durumu polise bildirdi.

İKİSİ DE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını ve yanındaki kişiyi ayrı araçlarla polis merkezine götürdü.

Antalya’da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı ViDEO